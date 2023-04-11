"С 30 апреля 2023 года все заявления на получение въездной визы в Камерун должны подаваться исключительно онлайн на сайте www.evisscam.cm. Эта реформа направлена на цифровое преобразование дипломатического аппарата Камеруна. Электронная виза – первый шаг в этом направлении", — говорится в сообщении.

Граждане РФ смогут оформить e-Visa после онлайн-регистрации на портале. Дипмиссия рассматривает заявку и уведомляет о ее подтверждении по смс или электронной почте. Рассмотрение вопроса должно занимать от 24 до 72 часов. В городах с представительствами Камеруна заявителя пригласят на встречу для биометрической регистрации.

Оплатить визу можно онлайн, однако стоимость услуги пока не уточнена. Стикер в загранпаспорт можно будет получить на пограничном пункте въезда или в диппредставительстве страны гражданина.

В настоящее время визу в Камерун россияне оформляют через консульский отдел посольства республики в Москве. Однократная туристическая виза обойдется примерно в $50.