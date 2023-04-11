По ее словам, в 2008 году Фонду просветительских инициатив имени В.Д. Поленова бразильским фотохудожником Эдди Наварро был преподнесен подарок — 290 предметов, собранных им в результате нескольких поездок в Африку.

"Коллекция не раз выставлялась как в нашем музее-заповеднике, так и в Туле. Сейчас 65 предметов из этой африканской коллекции представлены в экспозиции в художественной галерее в Ярославле. Еще 70 предметов в ближайшее время будут показаны в Музейном центре Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве", — подчеркнула Поленова.

Она отметила, что в связи с высоким интересом к африканскому континенту музей-заповедник рассчитывает представить уникальную коллекцию в рамках саммита Россия-Африка, который пройдет летом в Санкт-Петербурге.

"Этот вопрос мы планируем обсудить на ближайшем заседании попечительского совета с участием представителей министерства культуры РФ и правительства Тульской области", — подчеркнула Поленова.

Кроме того, музей "Поленово" в Год педагога и наставника в 2023 году реализует совместный проект с крупной телекоммуникационной компанией по пропаганде наследия Василия Поленова и его учеников, сподвижников — Левитана, Серова, Виктора и Аполлинария Васнецовых.

"Дети из отдаленных сел и деревень не всегда могут посетить наши крупные музеи. Мы предложили проводить для них онлайн-уроки, интерактивные занятия, где будем рассказывать как о творчестве самого Василия Дмитриевича, так и других русских художниках, связанных с Поленовым. Пока мы говорим о проведении 20 онлайн-уроков. Начнем мы этот проект "Поленов и ученики" с регионов Дальнего Востока", — рассказала Поленова.

"В мае мы подведем итоги проекта и летом его финалисты приедут к нам, в "Поленово", — добавила директор музея-заповедника.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник "Поленово" находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.

Василий Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи.