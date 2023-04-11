"Ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдавии сохранятся до конца рассматриваемого периода (2029 год)", — говорится в прогнозе.

В целом в качестве рисков для авиаотрасли Евроконтроль указывает теракты, запрет полетов между странами, войны и природные катаклизмы, которые невозможно предвидеть, но которые могут оказывать влияние на движение в воздушном пространстве. Также это отмена рейсов из-за забастовок, недостаток персонала в аэропортах и авиакомпаниях, ужесточение экологических требований к авиакомпаниям.

К рискам для авиационной отрасли Евроконтроль относит и неопределенность в отношении цен на нефть, и недостаток доступных нефтеперерабатывающих мощностей.

Между тем, как отмечает организация, с 2019 года компании-лоукостеры усилили позиции, выйдя в 2022 году на долю рынка 32,3%, что лишь немногим меньше доли магистральных перевозчиков (32,4%). Авиационные грузоперевезки (all-cargo) в 2022 году занимали только 4,2% рынка.

В 2022 году после событий 24 февраля Евросоюз и ряд западных стран, включая Великобританию, США и Канаду, запретили использовать свое воздушное пространство российским авиакомпаниям. РФ ввела зеркальные меры против перевозчиков из "недружественных стран". Вдобавок, из соображений безопасности в России приостановлена работа 11 аэропортов юга и центральной части страны: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Украина 24 февраля 2022 года полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов.

Молдавия сначала также полностью закрыла воздушное пространство с 24 февраля. Спустя месяц власти Молдавии открыли небольшой воздушный коридор из Кишинева в сторону соседней Румынии, а позже "приоткрыли" большую часть воздушного пространства. Сейчас все самолеты, вылетающие из Молдавии, направляются в сторону Румынии.

В середине 2021 года ЕС после инцидента с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair запретил белорусским авиаперевозчикам полеты на территорией ЕС, а своим авиакомпаниям — над территорией Белоруссии. В конце 2021 года ЕС ввел санкции в отношении крупнейшей белорусской авиакомпании "Белавиа". Авиакомпания также находится под санкциями США, которые фактически запрещают использование самолетов Boeing.