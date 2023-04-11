"На сегодняшний день утверждено еще 5 специализированных научно-популярных туров Новосибирской области: "Путешествие в науку. Науки о Земле и их обитателях", "Нескучно-научно", "Коротко о научном", "Научный Новосибирск", "Ядерная физика, космос и авиация"", — сообщила пресс-служба.

Так, туры продолжительностью от одного до четырех дней будут представлять собой маршруты, совмещающие посещение научных институтов и ВУЗов со стандартными туристическими объектами.

На данный момент в регионе действует один научно-популярный туристический маршрут — "Тропой науки. Новосибирск". Он включает в себя посещение, в том числе, планетария, зоопарка, Центра океанариума и морской биологии, Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", Сибирского научно-исследовательского института им. С.А. Чаплыгина с демонстрацией залов статических, динамических испытаний самолётов и ресурсных испытаний SSJ-100.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, тур был запущен осенью 2022 года.

Как сообщала пресс-служба правительства РФ, в 2022 году маршруты научно-популярного туризма уже были запущены в 10 регионах РФ. "В десятку пилотных регионов вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области", — сообщала пресс-служба правительства РФ.

Научно-популярный туризм — это временные выезды (путешествия) граждан РФ с постоянного места жительства в познавательных, профессионально-деловых и иных целях, которые происходят по заранее утвержденным маршрутам с посещением инфраструктуры организаций, сопряженных с научной, инновационной, образовательной просветительской деятельностью.