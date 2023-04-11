"Мы, конечно, с нетерпением ждем выхода на рейд нашего судна "Петр Великий". Вы вместе с нами участвуйте в формировании этого круизного маршрута и там, конечно, будут и Махачкала, и Каспийск. Все основные курортные города, расположенные на Каспийском море, будут включены в этот маршрут", — приводятся в сообщении слова Бабушкина со встречи с премьер-министром Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Отмечается, что астраханский губернатор прибыл в Дагестан в рамках международного мотопробега "Каспий — море дружбы".

По данным пресс-службы главы Дагестана, судно "Петр Великий" спроектировано как плавучая гостиница с полноценными балконами, террасами, носовым обзорным салоном, "солнечной" палубой из двух частей. Пассажировместимость теплохода составляет 310 человек, для них предназначено 155 кают различных классов.

Теплоход имеет габаритную длину 141,14 м, ширину — 16,82 м, высоту борта — 5,5 м, наибольшую осадку — 3,2 м.

Предполагается, что "Петр Великий" будет перевозить пассажиров на водных путях европейской части России с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийское моря.