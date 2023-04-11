В обязанности нового комитета вошли обеспечение благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории региона, содействие в привлечении инвестиций в экономику области, а также создание благоприятных условий для развития туризма и продвижение туристского продукта региона на внутреннем и международном туристских рынках.

На реализацию полномочий работы комитета из регионального министерства экономики перераспределено около 1,5 млрд рублей.

Возглавил комитет Дмитрий Нефедов, ранее занимавший должность руководителя управления федеральной почтовой связи Рязанской области.