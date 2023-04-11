"Организованные туристические группы и самостоятельные посетители смогут побывать на форту уже в мае. Тем самым мы запускаем проект превращения старинного оборонительного укрепления в достойный туристический объект фортификационного искусства конца XIX века. "Штайн" имеет в этом плане главную особенность — он не пострадал во время Второй Мировой войны. Также он находится в черте Калининграда, рядом с ним расположена остановка общественного транспорта, что обеспечивает его доступность", — сказал Сарниц.

По его словам, для подготовки к открытию форта арендаторы в течение девяти месяцев вели разнообразные работы. Приведены в порядок входные ворота и герб над ними, внутренний двор, на земляных склонах укрепления проложены туристические дорожки, восстановлено несколько помещений, созданы музейные экспозиции.

"Работы по насыщению форта как туристического объекта предстоит еще много. Мы арендуем объект с конца 2021 года и понимаем, как надо развивать это направление. Ведь мы за восемь лет аналогичной аренды превратили подобный форт № 11 "Денхофф" в популярный туристический маршрут. Там мы уже увидели, что интересует местного посетителя и туриста из других регионов страны", — отметил Сарниц.

"Более того, у нас есть идея организовать единый маршрут, который бы соединил эти два форта. Но каждый из них должен будет представлять разные экспозиции, чтобы картина прошлого, истории этой земли была представлена многогранно, интересно и ярко. Одними прогулками по крепостным казематам туриста не удивить", — добавил директор объединения.

Форт № 1 "Штайн" является фортификационным сооружением оборонительной линии Кенигсберга, был построен в 1879 году. Во время Второй Мировой войны объект не получил повреждений, так как его гарнизон капитулировал. В советское время форт использовался как овощехранилище.

АНО "Фортификационное наследие Калининградской области" является арендатором трех исторических объектов — фортов № 11 "Дёнхофф", № 1 "Штайн" и развалин замка Бальга на берегу Калининградского залива.