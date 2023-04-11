В парке благоустроены четыре туристических стоянки — "Федоровка", "Матвей шор", "Восточная" и "Грань". Посетителям предложена вся необходимая инфраструктура: укомплектованные для проживания дома с электричеством и печным отоплением, места отдыха, бани.

"Транспортная доступность заповедной территории позволяет туристами приезжать в выходные, посещать ее семьям с детьми. Пребывание не требует особых навыков походов и подойдет всем, кто хочет побыть наедине с дикой природой", — говорится в сообщении.

Утвержден прайс на посещение парка.

Национальный парк "Койгородский" учредили в декабре 2019 года. Он расположен на землях лесного фонда в Койгородском и Прилузском районах Коми. Его общая площадь составляет более 56,7 тыс. гектаров. Это одна из наименее нарушенных лесных территорий европейского севера России, практически не затронутая хозяйственной деятельностью.