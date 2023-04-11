Более чем 300 местным жителям и примерно 700 туристам пришлось покинуть опасный район, отмечает агентство.

"Раздуваемый сильным ветром лесной пожар произошел во вторник на северо-восточном побережье в районе города Канын, разрушены примерно 40 домов", — передает "Ренхап".

По данным пожарной службы города, разрушено 28 частных домов, 12 пансионатов и четыре гостиницы, о жертвах на данный момент не сообщается.

Представители местных власти полагают, что возгорание произошло из-за упавшей от ветра сосны, которая задела линию электропередач. Корейские метеорологи ранее предупреждали о засушливой погоде в регионе, максимальная скорость ветра составила 30 метров в секунду.