"В пасхальную ночь продлим работу городского транспорта: метро и МЦК — до 02:00; больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов — до 03:30", — написал Собянин во вторник в своем телеграм-канале.

Кроме того, в обычном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов.

Также в воскресенье будет введено 35 бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и ж/д до 16 городских кладбищ.

"На Пасху, Красную горку и Радоницу ограничим движение транспорта с 6:00 до 16:00 на некоторых улицах рядом с кладбищами", — уточнил мэр.

Сами кладбища в дни религиозных праздников будут открыты с 9:00 до 19:00.