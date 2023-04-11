В конкурсную программу фестиваля войдут российские и зарубежные анимационные картины, созданные не ранее 1 января 2021 года. Всего будет показано более 800 анимационных фильмов из 78 стран мира, среди которых Китай, Индия, Аргентина, Бразилия, Турция, Израиль, Сербия, Белоруссия и многие другие, говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут посмотреть не только анимационные фильмы, но и посетить мастер-классы, "круглые столы" и творческие встречи.

Отмечается, что вход на показы и мастер-классы будет бесплатным, по предварительной регистрации.

В состав жюри войдут российские и иностранные профессионалы и представители анимационной отрасли.

Учредителем фестиваля является ООО "Анимационная студия Воронеж". Директором фестиваля выступает генеральный продюсер компании Владимир Николаев. Программный директор — киновед, продюсер анимационного кино Алена Сычева.

Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры РФ и правительства Воронежской области.