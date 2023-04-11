По его словам, начать работы в текущем году стало возможно благодаря поддержке федерального центра.

"Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам визита в наш регион и встречи с губернатором Павлом Малковым подписал распоряжение о выделении Рязанской области 200 млн рублей", — отметил вице-губернатор.

Он добавил, что Кремлевский сквер — лицо Рязани и важнейшая локация большого пешеходного маршрута по городу, проект его благоустройства уже готов.

"Необходимое софинансирование в региональном бюджете оперативно предусмотрим", — подчеркнул Бранов.