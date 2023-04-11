"Семейное мероприятие "Моя еда" будет посвящено традициям национальной кухни представителей разных народов, проживающих на территории нашего региона", — сказал глава региона в видеообращении к жителям в своем телеграм-канале.

По его словам, все желающие смогут попробовать блюда татарской, белорусской, еврейской, армянской, дагестанской кухни, а также кухни народа сето.

"Уверен, мероприятие будет красочным и интересным", — подчеркнул Ведерников.

По итогу праздника видеоролики с рецептами национальных блюд появятся в социальных сетях проекта.