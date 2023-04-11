На внутренних линиях перевезено 2,6 млн пассажиров (+30,5% г/г), на международных — 683 тыс. (в 3,6 раза больше).

Пассажирооборот увеличился на 63%, до 8,6 млрд пассажиро-километров, занятость кресел — на 6,8 процентного пункта, до 86,3%.

В марте 2022 года группа перевезла 2,2 млн человек, что на 20% меньше, чем годом ранее. Снижение пассажиропотока последовало за санкциями в отношении российской авиаотрасли, введенными западными странами в ответ на начало военной операции на Украине 24 февраля.

Впервые за год рост пассажиропотока группа показала в феврале — он составил 6% (перевезено 3 млн человек).