"Выдано положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию набережной в Коктебеле", — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что в рамках текущей реконструкции работы пройдут на участке протяженностью около 1,9 км — между гостиницей "Белый грифон" и холмом Юнге. Новую прогулочную набережную защитят с помощью искусственного волногасящего гравийно-песчаного пляжа. Здесь предусмотрены пляжеудерживающая буна, подпорная стенка, пандусы и лестница, переходы через речки, спасательный пост, общественные туалеты и площадка с мусорными контейнерами, глубоководный выпуск, противооползневое и иные сооружения, а также инженерные сети.

Коктебель находится на побережье Черного моря, в 20 км от Феодосии. На отдельных участках поселка разрушается побережье, происходят кратковременные затопления, размыв отсыпки пляжа, состояние инженерной защиты оценивают как неудовлетворительное.

"В связи с ожидаемым приростом отдыхающих проектом предусмотрено расширение прогулочной набережной и пляжной зоны с устройством гидротехнических сооружений. Но также в проекте отмечается, что с учетом темпов развития санаторно-курортной отрасли пгт в скором времени потребуются новые объекты морской рекреации уже за пределами городской черты", — прокомментировал эксперт Главгосэкспертизы России Иван Татаринцев.

Чтобы связать обновленную часть набережной с существующей застройкой между ними устроят зеленую буферную зону, где в дальнейшем разместят спортивные и детские площадки. Саму же набережную разобьют на пять функциональных зон, в том числе "Тихую зону" с оградительной стенкой, пляжем и буной и "Культурно-историческую зону", примыкающую к территории Дома творчества писателей Коктебеля. В "Парковой зоне" сохранят сквер с зелеными насаждениями. В "Парково-спортивной зоне", примыкающей к территории турбазы "Приморье", и в "Фестивальной зоне" обустроят пешеходный променад.

Реконструкция набережной предусмотрена Федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года". Также объект включен в государственную программу развития курортов и туризма в Республике Крым.