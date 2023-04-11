С таким предложением в ходе состоявшегося в Улан-Удэ выездного заседания комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры выступил заместитель министра культуры и туризма Магаданской области Максим Шурхно.

"Предложил расширить перечень субсидированных направлений, добавив в него авиамаршрут Магадан — Хабаровск, так как высокая стоимость логистики в составе турпродукта не дает возможности развивать совместные туры между Магаданской областью и Хабаровским краем — одним из основных регионов, откуда на Колыму прибывают туристы в межсезонье и зимний период", — сказано в сообщении.

В 2022 году депутаты областной думы приняли региональный закон о туризме и туристской деятельности. Приоритетными для региона видами туризма в том числе являются этнографический, событийный, экологический, деловой, экстремальный, спортивный, историко-познавательный, рыболовный, охотничий туризм.

Как сообщалось, в настоящее время в России действует три ежегодные федеральные программы субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы, между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом, а также внутри ДФО (субсидии получает авиакомпания "Аврора"). На вторую и третью программу в бюджете на 2023 год заложено 12,3 и 5,9 млрд руб. соответственно (аналогичные суммы расходовались в 2022 году).