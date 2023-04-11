"Согласно новейшему авиаучету, на сегодняшний день по всему российскому ареалу дальневосточного леопарда в юго-западном Приморье обитает более 28 тысяч пятнистых оленей. Это на 21% больше, чем в 2019 году", — говорится в сообщении.

Авиаучет проходил как на территории нацпарка "Земля леопарда", так и в его охранной зоне. Также был обследован старейший заповедник Дальнего Востока "Кедровая падь" и соседние с ним территории. В итоге было исследовано более 571 тыс. га, общая длина учетных маршрутов составила около 1 тыс. км.

Ранее поголовье пятнистых оленей, которые являются основой кормовой базы дальневосточного леопарда и амурского тигра, было ощутимо меньше из-за охоты, пожаров и хозяйственного освоения Приморья. Уменьшение численности этих животных стало одной из причин сокращения популяции дальневосточного леопарда, так что в начале XXI века их осталось всего 35.

Как сообщалось, число дальневосточных леопардов на заповедных территориях Приморского края к весне 2023 года выросло до 125 особей. В 2022 году на территории нацпарка "Земля леопарда" был зафиксирован 121 дальневосточный леопард и 14 детенышей. В 2020 году в Приморье насчитывалось 110 взрослых особей.