В марте данный показатель вырос на 43%, до 254,959 тыс. человек против 177,589 тыс. в марте прошлого года.

По данным аэропорта, самыми популярными направлениями у пассажиров в этом году стали Москва, Новосибирск, Пхукет (Таиланд), Санкт-Петербург, Сочи и Норильск. Наибольший пассажиропоток обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", S7, Utair, NordStar и "КрасАвиа".

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2022 году составил 3,095 млн человек, что на 13% больше показателя 2021 года. В компании заявляли о намерении, как минимум, сохранить уровень 2022 года и в 2023 году.

Международный аэропорт "Красноярск" обслуживает регулярные и чартерные рейсы 26 российских и зарубежных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта насчитывает 68 направлений. Аэропорт принимает более 50 типов пассажирских и грузовых воздушных судов.

Базовый перевозчик красноярского аэропорта — NordStar. С июня 2021 года на базе аэропорта функционирует региональный хаб "Аэрофлота".