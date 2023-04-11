"В настоящий момент там процесс продолжается, он немножко подзатих. Наиболее вероятный сценарий, конечно, что далее пойдет на спад", — сказал Чебров.

Вместе с тем, он не исключил, что на Шивелуче произойдут повторные пепловые выбросы на высоту 10-15 километров и продолжатся сильнейшие пеплопады.

"В то же время какие-то серьезные вулканические явления не угрожают ближайшим населенным пунктам. Ни взрывная волна там не должна ничего повредить, ни пирокластические потоки до туда тоже не дойдут", — считает ученый.

По его мнению, в зоне опасности находится автомобильная трасса Ключи — Усть-Камчатск.

"Ее как раз могут достигнуть селевые потоки. Селевый поток достаточно быстро ликвидируется, и я думаю, что это не такая серьезная ситуация. Его можно и расчистить, и по нему проложить какой-то временный путь", — сказал Чебров, отметил, что для Шивелуча вообще характерны такие короткие, но сильные извержения.

Ученый подчеркнул, что вулкан готовился к мощному извержению уже год.

Сильная фаза извержения Шивелуча началась приблизительно в час ночи вторника по местному времени. К шести утра она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 километров. Пепловое облако преимущественно распространялось в западном направлении, в ближайших населенных пунктах прошли сильные пеплопады. Школы и соцучреждения района во вторник не работают. Дорогу Ключи — Усть-Камчатск закрыли из-за плохой видимости.

Извержению Шивелуча присвоен наивысший — красный код авиационной опасности.

Туристам следует воздержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 30 км.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.