"Какой же апрель без "Пасхального дара"? Традиционный московский фестиваль стартует 15 апреля и продлится всю Пасхальную неделю", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на 25 фестивальных площадках можно будет купить или сделать своими руками пасхальные сувениры.

"По традиции "Пасхальный дар" посвящается добрым делам. Благотворительные фонды, некоммерческие организации и волонтеры подготовили мастер-классы, выступления, выставки и много другое", — отметил Собянин.

Мэр сообщил, что помочь нуждающимся можно будет приобретая продукцию некоммерческих организаций в тематических павильонах в Парке Горького и на Тверской площади. Поддержать проект "Четвероногий друг" можно на Цветном бульваре 20-23 апреля. Там же пройдет выставка кошек и собак из приютов для бездомных животных, откуда их можно будет забрать домой.

"А еще с 16 по 29 апреля на территории 7 московских храмов будут организованы праздничные концерты и тематические мастер-классы по росписи пасхальных яиц", — добавил Собянин.