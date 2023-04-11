"Выпадение такого значительного количества пепла в Ключах — наиболее близко расположенном к Шивелучу населенном пункте — последний раз регистрировалось в 1964 году. Уже сейчас выпал слой порядка 8,5 см и пеплопад продолжается", — цитирует пресс-служба директора института Алексея Озерова.

Ученый отметил, что пепловое облако простирается на 500 километров к северо-западу от Шивелуча и продолжает распространяться. Пеплопады продолжаются в поселках Ключи и Козыревск. Существует вероятность выпадения пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском, Быстринском районах и Петропавловске-Камчатском.

"Если позволят условия, вулканологи попытаются провести исследование купола Шивелуча, чтобы понять, не будет ли повторного пароксизма", — сказал Озеров.

Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды (здесь идет снег, метель). Однако, по расчетам, высота пеплового облака составила 15 километров.

Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана заволокло черной тучей. Гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке. В населенных пунктах Усть-Камчатского района идут мощные пеплопады. Школы и соцучреждения района во вторник не работают. Из-за плохой видимости закрыта дорога Ключи — Усть-Камчатск. Из-за пеплопада во вторник без электроснабжения остались два населенных пункта Усть-Камчатского района — поселок Козыревск и село Майское.

Извержению вулкана присвоен наивысший — красный код авиационной опасности.

Туристам следует воздержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 30 км.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.