"На эти цели, благодаря договоренностям губернатора Евгения Куйвашева, выделено 332 млн рублей из федерального бюджета. Конкурс только стартовал, но, по нашим оценкам, на поддержку смогут рассчитывать около 70 проектов", — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте уточнили, что будут выдаваться гранты на сумму от 3 до 10 млн рублей. Средства пойдут на создание новых глэмпингов и кемпингов, обустройство прибрежных зон и маршрутов для людей с ограниченными возможностями, разработку профильных мобильных приложений, установку навигационных знаков.

Всего на 2023 год на федеральном уровне одобрили три свердловских заявки на развитие туризма. В общей сложности регион получит 589,7 млн рублей. Кроме упомянутого выше проекта, 219,5 млн рублей выделяют на обустройство исторического центра Екатеринбурга, а 37,9 млн рублей — на проведение фестиваля "Уральская ночь музыки".