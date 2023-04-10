По ее информации, договор с выигравшей компанией (название не уточняется) будет заключен до 27 апреля. Стоимость выполнения работ превышает 23 млн рублей, из них около 3 млн — цена восстановления барельефа Мефистофеля, пострадавшего от рук вандалов в 2015 году.

"Перед исполнителями работ стоит непростая задача — достичь детального сходства новой скульптуры с оригиналом. Копия будет выполнена из фибробетона. Исторический барельеф Мефистофеля, который специалисты бережно собрали из осколков, останется музейным экспонатом. Сейчас он хранится в Петербургском центре культурного наследия имени академика Пиотровского", — цитирует пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия.

Работы по воссозданию пройдут в несколько этапов. По сохранившимся фрагментам будет изготовлена модель барельефа, затем — гипсовая форма. После этого произведут отливку новой детали и разместят ее на фасаде. Завершится восстановление огрунтовкой и окраской элемента.

Также в рамках капремонта специалисты восстановят штукатурку особняка, дверные и оконные откосы, кирпичную кладку, цоколь, балконы.

Как сообщалось, в конце августа 2015 года полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия после исчезновения барельефа Мефистофеля с исторического здания — особняка Лишневского. В конце декабря 2015 статус подозреваемого по делу был присвоен мужчине, который, как предполагают следователи, сбил украшение с фасада.

В январе 2016 года стало известно, что фигуранты раскаялись и возместили ущерб, который, по данным СМИ, составил 664,5 тыс. рублей. Дело было прекращено.

Дом на Лахтинской улице Петроградской стороны был построен в 1910-1911 гг. В центральной части находится ризалит, завершенный фронтоном. Фронтон был украшен лепным изображением демона с широко раскинутыми крыльями.