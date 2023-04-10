"Зона платной парковки в Петроградском районе заработает с 1 июля 2023 года. На территории Крестовского острова зона платной парковки появится в октябре. Платное парковочное пространство будет размещено на 141 улице, где планируется обустроить порядка 10 тыс. машиномест, 10% из них будут предназначены для машин инвалидов и перевозящих их лиц", — отмечается в пресс-релизе.

Отмечается, что в районе начался монтаж дорожных знаков.

"Подрядчики уже приступили к работам. Полностью оборудовать зону платной парковки дорожными знаками планируется к 1 июля. К этому же сроку на территории платного парковочного пространства появятся 80 паркоматов и свыше 1,1 тыс. информационных табличек, вдоль улично-дорожной сети будет нанесена синяя разметка", — говорится в сообщении.

Уточняется, что местоположение паркоматов будет включено в интерактивную карту сайта парковочного пространства Петербурга.

Жители района смогут оформить льготное парковочное разрешение резидента стоимостью 1,8 тыс. рублей в год. Оно будет действовать в границах всего района проживания граждан. Прием документов на оформление парковочных разрешений начнется за два месяца до начала работы новых парковочных зон — с 1 мая.

Как сообщалось, с 1 ноября 2022 года в дополнение к Центральному району Петербурга зона платной парковки охватила 150 улиц Адмиралтейского района. В 2023 году зону планируется расширить на Петроградский и Василеостровский районы, чтобы охватить почти весь центр города.

Зона платной парковки функционирует в Петербурге с 2015 года.