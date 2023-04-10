"Цель выставки — показать связь между "временем Островского" (середина — вторая половина XIX в.) и "временем Дурылина" (1910 — 1950 гг.) через "примечания к пьесам": предметы быта, графику, книжные раритеты, фотографии из собрания мемориального дома-музея", — отметили в министерстве.

Посетители смогут увидеть набор бамбуковой мебели — два стула и этажерку, принадлежавшие актрисе Марии Ермоловой, ее веер, перчатку, декоративную тарелку с вензелем, письменный дамский столик с кабинетцем 1860-х годов, уникальные фотографии, литографии Меньера, Жакоте, Лишбуа, Фогеля с акварелей Г. Гагарина, К. Брюллова, И. Вольфенбергера 1840 года и много другое.

Из "времени Дурылина" на выставке будут представлены набор декоративной посуды, изготовленной в Мейсене ограниченным тиражом по заказу Малого театра, книги литературоведов — современников и соавторов Дурылина В. Руднева, В. Маслих, В. Филиппова, С. Шамбинаго — с дарственными надписями, первое издание классической монографии Дурылина 1949 года "Островский. Очерк жизни и творчества".

Выставка будет работать до сентября 2023 года.