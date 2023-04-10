"Рассчитываем, что в период с 29 апреля по 9 мая в Геленджик приедет около 90 тыс. гостей. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Туристов готовы принять более 350 средств размещения на территории всего курорта. 266 объектов общественного питания также готовы принять гостей, причем круглогодично", — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Богодистов со ссылкой на данные сервисов бронирования, номерной фонд санаторно-курортных предприятий забронирован на 60%. Прогнозируемый уровень загрузки к праздникам составит 78%.