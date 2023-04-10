Самолеты различных авиакомпаний совершили из ярославского аэропорта 257 вылетов.

Авиаперевозки в Ярославле осуществляют Nordwind, "Азимут" и "ЮВТ Аэро". Маршрутная сеть насчитывает три направления: Сочи, Казань и ежедневные рейсы в Санкт-Петербург. Последние пользуются наибольшей востребованностью.

"Авиапутешествия остаются востребованными у жителей и гостей региона. Несмотря на временное ограничение полетов в некоторые аэропорты на юге России, "Туношна" сохраняет пассажиропоток за счет остальных направлений. По итогам первого квартала самое востребованное — Санкт-Петербург, этими рейсами воспользовалось 8,8 тыс. человек", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева.

Аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области. Пассажирский терминал обеспечивает отправку до 150 пассажиров в час. Аэропорт способен принимать 15-17 воздушных судов в сутки.