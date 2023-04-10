"По нашей статистике, на майские праздники отдохнет примерно 3-4% туристов от их общего числа в 2023 году. Условно, в июле в турпоездки отправятся 22% россиян. Майские праздники не в топе спроса, мы видим снижение в апреле-мае на 7-8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказал он.

Как отметил Ромашкин, в прошлом году продажи путевок на майские праздники подогрела распродажа туров с кешбэком, сейчас же туристы предпочитают экономить.

"В основном россияне концентрируются на летних поездках, большинство не могут себе позволить отправляться в путешествие 2-3 раза в год. Поэтому они выбирают традиционно наиболее популярный летний период", — заключил вице-президент АТОР.