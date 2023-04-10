"За последние сутки под водой оказалась нижняя набережная Александра Невского в районе церкви Бориса и Глеба и парка 30-летия Октября", — говорится в сообщении.

По информации облправительства, в зоне подтопления в настоящий момент в регионе находятся 10 населенных пунктов, 206 земельных участков, 2 моста и 12 участков автомобильных дорог.

Как только вода уходит, дорожники приступают к ремонту. Новгородцам, отрезанным от внешнего мира, доставляют продукты и медикаменты.

Сведения о ЧП, связанных с половодьем, в оперативные службы пока не поступали.

Предполагается, что примерно через неделю паводковая ситуация в регионе улучшится.