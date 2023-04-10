"Я давал поручение осуществлять контроль за состоянием парков, общественных территорий, куда мы ежегодно инвестируем значительные средства, и жители это замечают. Важно, чтобы грамотно была организована работа, наблюдалась динамика, и, самое главное, люди были удовлетворены. До конца апреля там необходимо привести в порядок дорожки, лавочки, фонтаны, спортивные и игровые зоны, аттракционы, входные группы — все должно радовать глаз. Кроме того, прошу проверить, чтобы исправно работало освещение и видеонаблюдение", — сказал губернатор.

Он отметил, что подмосковные парки становятся все популярнее — за последний год количество посещений выросло на 16 млн.

Как сообщалось, в этом году все парки Подмосковья подготовят к летнему периоду по единому чек-листу. Прошедшие проверку будут отмечены специальным значком, обозначающим, что все элементы соответствуют стандарту.

Всего в Подмосковье 184 парка и лесопарка.