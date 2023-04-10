"В прошлом году все объекты музея-заповедника посетило более миллиона человек. Мы на себе почувствовали, что такое увеличение турпотока в разы. И даже — не вдвое, а в пять и более раз", — сказала Поленова.

Она напомнила, что ежедневно главный дом музея "Поленово" смогут посещать до 500 человек, при этом наибольшее количество гостей музей принимает в летние месяцы.

Наталья Поленова рассказала журналистам о планах музея-заповедника в летний сезон. Основными площадками культурных мероприятий станут усадьба В.Поленова в Заокском районе и Центр семейной истории в музейном квартале Тулы.

Откроет летний сезон выставка "Тульские свадьбы" в Центре семейной истории. Здесь собраны фотографии из архивов жителей Тульской области о самом памятном дне своей жизни.

В самом музее-заповеднике летний сезон стартует 29 апреля выставкой "Две Натальи", представляющий крупный совместный проект с музеем-заповедником "Абрамцево". На выставке будут представлены работы жены художника Поленова и их дочери.

Здесь же в середине мая пройдет межрегиональный фестиваль детского творчества "Курочка Ряба", в котором примут участие 460 детей из Тульской, Калужской и Московской областей.

В июне музей-заповедник организует V фестиваль классической музыки "Музыкальное лето в Поленово" с участием артистов Тульской областной филармонии. Фестиваль приурочен к 150-летию композитора Сергея Рахманинова.

В начале июня на территории Центра семейной истории пройдет экологический фестиваль с выставкой работ и мастер-классами по обработке стекла. Его организаторами выступает калужская мастерская "Гутарня" мастера Виталия Кима.

По словам Поленовой, музей продолжит активное сотрудничество с российскими театрами и театральными школами. На этот раз гостями станут артисты театра кукол имени С.В. Образцова. На территории музея-заповедника 14-24 июня будет работать лаборатория театра, а в июле ими будет показан спектакль "Вокруг света. Диорама Василия Поленова". В сентябре спектакль московского театра покажут в Центре семейной истории в рамках празднования Дня города Тулы.

Завершится летний сезон международным пленэром художников из белорусского Могилева в усадьбе "Поленово".

"Предусмотрены и совместные проекты с организациями и учебными заведениями из различных регионов в Год педагога и наставника", — подчеркнула Поленова.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник "Поленово" находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.

Василий Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи.