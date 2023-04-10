"Череповецкий городской суд Вологодской области удовлетворил исковые требования Северо-Западного транспортного прокурора в полном объеме. В доход государства обращены приобретенные на неподтвержденные доходы земельные участки на общую сумму свыше 7,3 млн рублей", — сказали в ведомстве.

Ранее в ходе проверки СЗТП установила, что экс-начальник Кингисеппской таможни Слепухин в период прохождения госслужбы в 2017-2018 годах купил три земельных участка площадью 3,42 гектара на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области для эксплуатации и развития базы отдыха "Верхняя Рыбинка". Законность получения доходов, на которые куплены земля, он подтвердить не смог. Имущество было оформлено на знакомого, сообщили в СЗТП.

Как сообщалось, в прошлом году Дзержинский районный суд Петербурга признал Слепухина виновным в получении взятки в $27 тыс. Экс-таможенник был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 3,5 млн рублей.