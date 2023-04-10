Он отметил, что всего на территории ООПТ нацпарка порядка 200 туристических маршрутов, временно закрыты для туристов более 150.

"В настоящее время меняются правовые отношения с предпринимателями. В нацпарке недопустимо расположение самовольно возведенных объектов капитального строительства. В связи с изменениями в законодательстве, в зонах рекреационных и хозяйственного использования планируется открыть благоустроенные туристические маршруты и средства размещения (некапитальные) — кемпинг, глэмпинг, площадки для установки палаток, а также и велосипедные тропы", — пояснил Бородин.

Он также добавил, что для рядовых пользователей (посетителей маршрутов) ничего принципиально не меняется.

"Для посещения нацпарка необходимо дистанционно оформить разрешение", — сказал и.о. директора.

По его словам, "новый правовой механизм (договор — ИФ) позволит создать маршруты, которые станут местом для полноценного отдыха туристов и избавят рекреационные зоны от хаотичной застройки объектами торговли и отдыха".

"Туристы и сочинцы могут посещать открытые рекреационные объекты, покупая билет на посещение, либо предъявляя документы, предоставляющие право на льготы", — отметил Бородин.