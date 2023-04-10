"Главгосэкспертиза России рассмотрела корректировки проекта нового аэровокзала Южно-Сахалинска с учетом увеличения пропускной способности и оснащения современным технологическим оборудованием для приема пассажиров внутренних и международных авиалиний. Положительное заключение выдано по итогам экспертного сопровождения проекта", — сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

Строительство аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске началось в конце 2017 года, но вскоре проект был заморожен. Расконсервация объекта и возобновление строительства потребовали пересмотра ранее принятых проектных решений.

"Новые расчетные показатели аэровокзала учитывают поэтапное развитие аэропорта Южно-Сахалинска в перспективе до 2033 года. Максимальная пропускная способность сектора внутренних воздушных линий на расчетный год составит 1 тыс. пассажиров в час, на международных линиях — 600 пассажиров в час, в том числе 300 на вылет и 300 на прилет", — уточняет пресс-служба.

Последующее техническое перевооружение сектора международных внутренних линий, включая устройство зоны обслуживания трансферных пассажиров и пассажиров стран ЕАЭС, предполагается на втором этапе. Пропускная способность зоны ЕАЭС предполагает прием 120 пассажиров в час на вылет и столько же на прилет.

В связи с изменением технологических решений и пропускной способности аэровокзала откорректированы планировочные решения основных технологических помещений, помещений дополнительного обслуживания пассажиров и служебных. В том числе увеличена площадь досмотра пассажиров на входе в здание и площадь ожидания перед досмотром. Из стерильного зала ожидания вылета внутренних воздушных линий предусмотрено 6 выходов на посадку. В новый перечень возводимых сооружений добавлена пешеходная галерея. На привокзальной площади обустроят парковку на 704 машиноместа.

При проектировании нового аэровокзала учтена высокая сейсмическая активность региона.

Проектировщик объекта — ООО Проектный институт "Красаэропроект", застройщик — АО "Аэровокзал Южно-Сахалинска" (принадлежит АО "Восточные ворота страны").

Как сообщалось, в марте 2021 года в ходе конкурса был найден инвестор для окончания строительства терминала в аэропорту Южно-Сахалинска. Им стало ООО "Красинвест" с предложением 12,5 млрд рублей. Сдать терминал в эксплуатацию планировалось в декабре 2022 года, но затем срок сдвинули на первое полугодие 2023 года в связи с тем, что из-за санкций пришлось искать новых поставщиков оборудования.

Для завершения строительства терминала инвестор и регион в июне 2021 года создали совместное предприятие АО "Восточные ворота страны" с уставным капиталом 13 млрд 171,72 млн рублей, в котором 51% — доля "Красинвеста", 49% — Минимущества Сахалинской области.

Пассажирский терминал площадью почти 40 тыс. кв. м позволит обслуживать до 5 млн пассажиров в год.

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного, может обслуживать более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Оператором аэропорта является принадлежащее областному правительству АО "Аэропорт Южно-Сахалинск". Сейчас в аэропорту один действующий пассажирский терминал.