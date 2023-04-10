"21 апреля в филиале Исторического музея в Туле откроется выставка "Николай II. Семья и престол", посвященная последнему российскому императору, 155 лет со дня рождения которого исполняется в 2023 году", — говорится в сообщении.

Экспозиция носит историко-документальный характер. На материалах из собрания ГИМ (в основном — хроникальной фотографии) показаны все этапы жизни российского монарха.

Как отметили в пресс-службе, в коллекции Исторического музея хранится более 750 снимков, отражающих жизнь российского императора. Ряд фотографий происходит из дворцов в Царском Селе и Петергофе, часть сделана в личных покоях царской семьи, что придает им мемориальный статус.

Выставка акцентирует внимание на двух темах: "Николай II — глава империи" и "Николай II — глава семьи".

В первом — официальном — разделе показаны снимки, запечатлевшие императора во время встреч с главами иностранных государств; торжеств по случаю 200-летия Санкт-Петербурга и 100-летия Отечественной войны 1812 года; проведения парадов и полковых праздников; освящения храмов и памятников; а также в годы Русско-японской войны и Первой мировой войны.

Значительное место отведено показу двух важнейших династических событий — коронации императора Николая II (1896 год) и празднования 300-летия дома Романовых (1913 год).

Во втором — семейном — разделе выставки представлены снимки, связанные с личной жизнью императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Центральное место уделено царским детям — великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии и цесаревичу Алексею. В этом же разделе на уникальном по своей полноте фотографическом комплексе показано пребывание императора Николая II и его семьи в Крыму в 1911 — 1913 годах.

На выставке также можно будет увидеть живописные портреты императора Николая II и императрицы Александры Федоровны с эпизодами из жизни царской семьи; собственноручные рисунки супруги императора; уникальные исторические документы, в том числе автографы всех представителей царской семьи; мундиры императора Николая II и цесаревича Алексея.

Эмоциональная домината проекта — небольшой зал, напоминающий подвал или склеп, где расположены стелы с фотографическими портретами императора и императрицы, их детей, расстрелянных в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В центре миниатюрного памятного зала помещена уникальная мемория — рама-реликварий с портретом и прядью волос цесаревича Алексея.