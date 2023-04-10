"Оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и г. Севастополя за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций", — следует из текста поручений президента, данных им по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, состоявшегося 17 марта.

Кроме того, правительству предлагается "обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами, в части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России".

Срок исполнения поручений президента – до 1 июля 2023 года.

На совещании 17 марта глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что туристическая отрасль Крыма нуждается в поддержке в связи с возможным снижением турпотока в 2023 году. В 2022 году, по его словам, число туристов на полуострове снизилось на треть по сравнению с предыдущим годом.