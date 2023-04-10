Пройти восьмикилометровый маршрут и покорить высоту 868 метров решили 537 человек, некоторые из них приехали из разных регионов России.

Для трансфера к подножию горы и обратно в Салехард была организована колонна из 35 единиц специализированного транспорта.

У подножия горы участники восхождения сделали общую разминку и прошли инструктаж. Сам подъем на Рай-Из занял около четырех часов.

Конечной точкой маршрута стала бывшая метеостанция, которая работала на вершине массива до 2004 года, а после ремонта превратилась в горный туристический приют.

На финише участников встречали горячим глинтвейном. Кроме того, у подножия горы Рай-Из возвели чум, хозяева которого угощали вернувшихся с подъема туристов национальными блюдами и травяным чаем.

Массовое восхождение "Движение вверх" проходит с 2018 года и собирает любителей активного отдыха со всей страны. В прошлом году вершину Рай-Из покорили 456 человек.