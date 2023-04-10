"Сразу три тигренка подрастают на территории Приамурья. Специалисты подтвердили наличие детенышей у двух самок амурского тигра. Малыш в возрасте до трех месяцев был замечен с полосатой мамой, которую зимой встречали в Завитинском районе", — говорится в сообщении Амурохотуправления.

Ранее наличие двух разнополых тигрят у другой тигрицы выдали следы на снегу. Малышам, которые появились у выпущенной после реабилитации тигрицы Елены, около полугода.

"Это первые тигрята, рожденные на территории региона с момента выпуска в области краснокнижных хищников. Сам факт их появления — знаковое событие. Это значит, что территория Амурской области официально становится ареалом амурского тигра", — отметил начальник управления по охране животного мира области Алексей Абросимов.

Всего в Амурской области насчитается восемь взрослых тигров.

Как сообщалось, первой мамой стала выпущенная в дикую природу четыре года назад тигрица Елена. Редкая хищница попадала в поле зрения людей, но в одиночестве. В конце зимы удалось заметить следы двух тигрят, сопровождающих Елену.

Долгие годы Амурская область, несмотря на наличие тигров в лесах, не считалась ареалом обитания краснокнижных кошек из-за отсутствия официальных сведений о наличии потомства у редких хищников.