"С сегодняшнего дня силы и средства комитета лесного хозяйства Московской области переведены в режим повышенной готовности к тушению лесных пожаров. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переходит на круглосуточный режим работы. На боевое дежурство заступили 220 единиц техники и 160 личного состава лесопожарных формирований", — приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства Георгия Филимонова.

Он отметил, что особую опасность представляют весенние палы сухой травы. Она легко горит, сильные ветра быстро разносят огонь, что создает угрозу населенным пунктам, объектам экономики и лесному фонду.

"Жители и гости региона должны быть внимательны при посещении лесов: не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, не устраивать палов сухой травы, не бросать непотушенные спички и окурки. Неосторожное обращение с огнем может привести к катастрофическим последствиям", — отметили в комитете.

Пожароопасный сезон продлится до 15 ноября.