В соревнованиях, которые проведут впервые на Ямале, примут участие спортсмены со всего региона. Участники будут соревноваться в пяти дисциплинах, говорится в сообщении.

Сперва команды встретятся в турнире по волейболу на снегу. Продолжится спортивный праздник хоккеем в валенках. Затем участники соревнований испытают силы в зимней забаве "снежки", попытавшись захватить флаг противника или выбить всех игроков попаданием снежка. На период матча каждой команде будет выдано по 90 снежков.

Лучшие определятся в комбинированной лыжной эстафете — этнобиатлоне. Спортсмены будут соревноваться в гонке на охотничьих лыжах с метанием тынзяна на хорей.

Завершится программа велозаездом на снегу на горном велосипеде. Трасса будет проходить по пересеченной местности с крутыми поворотами и другими сложными элементами, отмечает пресс-служба.