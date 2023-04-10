Большинство рейсов касается вылетов из аэропорта Минеральных Вод. В частности, частота рейсов Минводы- Челябинск увеличится до пяти раз в неделю. С 10 апреля добавлен рейс по понедельникам, с 25 апреля — по вторникам.

Кроме того с 11 апреля рейсы из Минеральных Вод в Уфу будут осуществляться, помимо сред, четвергов и пятниц, еще и по вторникам. С 18 апреля рейсы из Минвод в Пермь, помимо вторников и суббот, будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям. Со 2 июня полеты из Минвод в Калининград будут осуществляться три раза в неделю, вместо двух ранее — по вторникам, средам и субботам. С 13 апреля увеличится частота полетов из Сочи в Махачкалу — добавляются рейсы по четвергам и воскресеньям. Согласно расписанию рейсов, опубликованном на сайте компании, сейчас рейсы по этому маршруту выполняются по понедельникам, патрицам, субботам и воскресеньям.

Перелеты из Сочи в Анталью ранее выполнялись по вторникам и пятницам, с 10 апреля открыты допрейсы по понедельникам и средам.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.