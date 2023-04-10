Как уточняется, погибшего зовут Максим Фадеев, ему 36 лет. Он вел мотоцикл и, как считает полиция, не справился с управлением на незнакомой дороге. Водитель был в шлеме, который не защитил россиянина от травмы лба при падении скутера.

Пассажиром мотоцикла был 32-летний брат водителя Андрей Фадеев. При падении с мотоцикла он также пострадал, но оставался в создании и мог общаться со спасателями. Он направлен в больницу.

Как показало расследование, братья прибыли на Пхукет 5 апреля и должны были улететь 15. Они взяли в аренду скутер, чтобы отправиться к водопаду Банг Пэ, самому высокому на острове.

"Посольство России в Таиланде уведомлено о происшествии", — уточняется в сообщении.

В 2022 году в ДТП в Таиланде погибли 14,7 тыс. человек, пострадали – 924,8 тыс. Среди погибших 536 – иностранные граждане.