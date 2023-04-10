"Музей "Динамо", в котором 100-летняя история спортивного Общества "Динамо" тесно переплетается с историей нашей страны, откроется для посетителей 21 апреля на территории Петровского парка", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка ВТБ.

В музее будут представлены этапы становления и развития Общества "Динамо" в формате текстов, хроники, мультимедийных инсталляций, редких документов и экспонатов. Многие из них представлены широкой публике впервые. Всего в музее будет представлено 200 оригинальных экспонатов: архивные и уставные документы, награды и личные вещи спортсменов, афиши соревнований и вырезки из газет.

В пресс-службе уточнили, что экспозиция музея состоит из нескольких тематических зон, каждая из которых раскрывает различные аспекты истории и жизни спортивного общества "Динамо": Хронология — где собраны хроника и экспонаты; "Лица Динамо" — серия инсталляций с интерактивным рассказом о 30 действующих лицах истории Общества, "Стадион" — масштабный анимированный макет, где можно узнать об эволюции стадиона "Динамо" и вкладе Общества в развитие спортивной архитектуры; "Зал славы" — впечатляющий блеском главных трофеев Общества; "Стань динамовцем" — игровой квест, где можно больше узнать о ценностях Общества "Динамо".

Как отметила генеральный директор музея "Динамо" Наталья Малинова, в музее "можно будет узнать о культивировании видов спорта, развитие которых невозможно сегодня представить без "Динамо", о его людях — создателях, тренерах, спортсменах и спортивных династиях".