"С 18 апреля до конца весны проводим Дни исторического и культурного наследия. Давно полюбившаяся москвичам акция даёт возможность посетить памятники архитектуры, закрытые в обычное время", — написал Собянин в понедельник в своем телеграм-канале.

По его словам, запланировано более 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам культурного наследия. Впервые после реставрации в акции участвуют павильон "Физика" на ВДНХ, Литературный институт на Тверском бульваре, Театр на Бронной и другие.

В основной программе — классические московские особняки 18-19 веков. Среди них усадьбы Разумовского, Рахмановых, Барышникова, сообщил Собянин.

Также новаторской архитектуре начала 20 века посвятили экскурсии "Многоэтажное наследие". Можно посмотреть Доходный дом Быкова, здание Центросоюза, первый столичный небоскрёб — Дом Нирнзее, выйти на крышу легендарного Дома Наркомфина.

Отдельные программы составили для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья, добавил мэр.