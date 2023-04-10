"На конгрессе будут обсуждаться проблемы взаимодействия российского и белорусского турбизнеса при отправке туристов в соседнюю страну. В том числе, банковских платежей, бухгалтерской отчетности, финансовых гарантий и фондов ответственности туроператоров и других вопросов", — отмечают в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Среди спикеров – посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук, президент РСТ Илья Уманский и другие.

В рамках конгресса будут работать секции по развитию туристической инфраструктуры и инвестициям, по перспективным видам российско-белорусского туризма, по санаторно-курортному отдыху, а также по вопросам взаимной интеграции национальных туристических премий и событийного туризма.

Одним из событий конгресса станет ИТ-конференция, на которой представители Travel Tech двух стран обсудят варианты оптимизации сотрудничества в сфере технологий.

В конгрессе примут участие представители туроператорского, агентского бизнеса, IT-компаний в сфере туризма и других представителей индустрии туризма и гостеприимства.

Организаторы конгресса – Российский союз туриндустрии (РСТ) и Республиканский союз туриндустрии Белоруссии (РСТИ). Он приурочен к юбилейной 30-й международной туристической выставке "Отдых-2023".