"Разработчиками концепции будущего аэродрома определены его месторасположение с географической привязкой и основные характеристики. Длина взлетно-посадочной полосы составит 2,7 тыс. метров, ширина — 45 метров. Такие параметры аэродрома позволят принимать в аэропорту суда среднемагистрального класса. Расположение объекта позволит в перспективе удлинить ВПП еще на 500 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт разместится в 7 км от поселка Шерегеш, вблизи которого расположен одноименный курорт, "предлагаемое расположение оптимально с точки зрения авиационных характеристик с учетом размещения аэропорта в условиях горной местности".

После утверждения технического задания предстоит выполнить проектные изыскания и пожарный аудит.

В региональном правительстве создана рабочая группа для проработки вопросов развития сопутствующей инфраструктуры, в том числе подъездной дороги, сетей электроснабжения, связи, водоснабжения и отопления будущего объекта.

Как сообщалось, ООО "Международный аэропорт Кемерово" (входит в холдинг "Новапорт") в конце 2022 года заключило с ООО "Спектрум-Холдинг" контракт на проектно-изыскательские работы по проектированию аэропортового комплекса "Шерегеш". Завершение первого этапа проектирования — разработка концепции аэропортового комплекса — намечено на апрель 2023 года, полное завершение проектных работ, включая получение положительного заключения государственной экспертизы, планируется во втором квартале 2024 года.

По данным министра транспорта Кузбасса Сергея Рубана, строительство аэропорта оценивается в 15 млрд рублей, в том числе порядка 10 млрд рублей — аэродромная инфраструктура, 5 млрд рублей — терминал. Согласно его прогнозам, аэропорт предполагается ввести в эксплуатацию в 2027-2028 годах.

В свою очередь "Новапорт" готов приступить к строительству аэровокзального комплекса только после решения о выделении финансирования на строительство ВПП.

"Мы все-таки надеемся, что мы берем на себя строительство аэровокзального комплекса, всех зданий и сооружений вспомогательных, субъект (Кемеровская область — ИФ) берет на себя дороги и внешние сети, а Федерация берет на себя строительство аэродрома", — отмечал ранее руководитель Сибирского кластера аэропортов "Новапорта" Евгений Янкилевич.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания в Шерегеше в феврале предложил властям Кузбасса и потенциальным инвесторам заняться вопросом поиска новых источников финансирования стройки.

"Чтобы развивать курорт и выводить его на новый уровень, надо решать вопрос со строительством аэропорта в Шерегеше. Учитывая ограниченность ресурсов федерального бюджета в настоящее время, надо искать какие-то новые варианты финансирования", — сказал министр.