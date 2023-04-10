"Я прошу немедленно ввести налог на туристов, въезжающих в Индонезию. Он будет очень полезен для финансирования туриндустрии и продвижения туризма, как это было реализовано в ряде других стран с развитой отраслью", — цитирует издание Панджайтана.

По словам министра, властям пора сосредоточить внимание на соблюдении законодательства со стороны туристов, а Бали нужно переориентироваться на прием качественных туристов.

"Мы не можем молчать о нарушениях закона, особенно когда они оскорбляют общественные институты", — подчеркнул он.

Как отметил Панджайтан, Бали – одно из самых дешевых туристических направлений в мире, поэтому многие иностранные туристы с низким доходом приезжают на остров и нарушают законы, ведут себя некультурно.

Он также напомнил, что иностранные туристы в Индонезии тратят меньше денег чем в других странах, ориентированных на качественных туристов.