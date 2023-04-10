"Наши курорты ежегодно привлекают более 17 млн гостей. Растет и количество автотуристов, которые должны чувствовать себя комфортно еще по пути на отдых. В 2022 году сельскохозяйственных ярмарок вдоль трасс было 239. В этом году мы увеличим их число до 270 — там туристы смогут купить свежие овощи и фрукты", — цитируются в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Глава региона отметил, что также для удобства автопутешественников сейчас функционируют более 4 тыс. объектов сервиса.

Их формат постепенно меняется. На смену традиционным кафе, магазинам и автозаправочным станциям с минимальным набором услуг приходят многофункциональные комплексы, добавил он.