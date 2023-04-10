В минувшую субботу на Набережную исторического флота пришло огромное количество горожан, а также гостей из других регионов страны. Центральной темой праздника стали юбилеи — 75-летие первых калининградских сельдевых экспедиций, 105-летие салата "Сельдь под шубой", а также 100-летие первой экспедиции научно-исследовательского судна "Персей".

Мероприятие прошло в режиме интерактива сразу на нескольких площадках.

Люди участвовали в различных конкурсах, соревнованиях, смотрели выступления артистов, слушали воспоминания рыбаков-ветеранов. На трех сценах песни о море исполняли 26 творческих коллективов. Для посетителей работали рыбные рынки и была представлена большая гастрономическая программа.

В общей сложности музейный праздник посетили 60 тыс. человек.

"В этом году "День селедки" был признан одним из лучших событий года в стране. Национальный календарь EventsInRussia.com включил музейный праздник в Топ-50 событий 2023 года. Национальный календарь событий — федеральный проект о лучших туристических событиях России, созданный по инициативе министерства культуры в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта "Visit Russia/Время отдыхать в России", — отмечает пресс-служба.

День селедки приурочен к апрелю неслучайно. Именно в это время в 1948 году из Калининграда в Атлантический океан ушла первая "сельдяная" экспедиция, с которой затем и начался весь рыболовный флот Калининградской области, который в лучшие времена давал стране 11% всей рыбной продукции.