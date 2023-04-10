Запуск поезда приурочен к 100-летнему юбилею заповедника, который отмечается в регионе в этом году.

По маршруту будет курсировать рельсовый автобус РА-2, состоящий из трех вагонов. Из Воронежа поезд будет отправляться в 09:05 и прибывать в Воронежский заповедник в 10:33. В обратном направлении от заповедника поезд будет отправляться в 14:45 и прибывать в Воронеж в 16:06.

Воронежский заповедник был создан в 1923 году для сохранения исчезающего вида животных — речного бобра. Территория заповедника входит в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Здесь располагается единственный в России экспериментальный бобровый питомник, несколько музеев и многочисленные экотропы.